Москва, 24 мая, 2017, 08:37 — ИА Регнум. «Это никак мир не волнует абсолютно, понимаете? — прокомментировал Куликов недавнее задержание на Украине организатора «Бессмертного полка». — За прошлую неделю три захвата в Хмельницке и два в Одессе, и вот сегодняшнее — четыре захвата! Никто не сообщает, никто не осуждает, потому что все понимают, что эта клоака может существовать и воспроизводиться только в таком режиме», — заявил политолог, отметив, что ни один из находящихся сейчас у власти в странах Европы политических лидеров по-настоящему не заинтересован в прекращении творящегося на Украине беззакония.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

«Представьте, Меркель и новоизбранный Макрон(новоизбранный президент Франции — прим. ИА REGNUM), берут и требуют: «Вот это и это меняем, нацизм сворачиваем, коррупцию и расхищение всех денег прекращаем по-настоящему, или вас не будет». В тот момент те испугались, и, допустим, прижали нацизм… Всё начало рушиться сразу… и это европейцы прекрасно понимают. Понимают, что это способ существования вот этой вот клоаки», — резюмировал политолог.

Напомним, что 22 мая заместитель главы украинской партии «Союз левых сил» Иван Бондарчук, являющийся одним из организаторов акции «Бессмертный полк» в городе Винница на Украине, был арестован по обвинению «в измене Родине».

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