Стокгольм, 24 мая, 2017, 08:19 — ИА Регнум. Финальный матч Лиги Европы начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта, который произошел в Манчестере 23 мая. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Lighten-up Френдс Арена. Стокгольм. Швеция

«В память о жертвах атаки в Манчестере перед финалом Лиги Европы УЕФА будет минута молчания, а игроки выйдут на поле с траурными повязками», — говорится в сообщении.

Также, будет существенно сокращена церемония открытия матча. В частности, перед финалом не выступит шведский дуэт Axwell Λ Ingrosso.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на мероприятии будут усилены меры безопасности. УЕФА подчеркивает, что дополнительные меры приняты, несмотря на то, что нет никаких сведений, указывающих на возможность повторения террористической атаки на матче Лиги Европы. В УЕФА также отметили тесное сотрудничество с властями Швеции и местной федерации футбола.

24 мая в Стокгольме пройдет финальный матч Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

Напомним, что теракт произошел на стадионе «Манчестер Арена», где завершался концерт американской певицы Арианы Гранде. Взрыв прогремел, когда артистка ушла со сцены, а зрители начали покидать стадион.