Москва, 24 мая, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Цены на нефть по итогам торгов 23 мая показали положительную динамику. Участники рынка продолжают отыгрывать предстоящее продление срока действия соглашения ОПЕК по снижению объемов добычи сырой нефти до марта 2018 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Стоимость смеси Brent восстановилась до $54,39 после коррекционного отката к уровню $53,19. В ходе торгов в Чикаго покупателям удалось обновить максимум понедельника $54,34. Ближайшим целевым уровнем для них выступит $55,50.

lalabell68 Нефтяная вышка

Решение продлить соглашение от 30 ноября 2016 года вряд ли приведет к резкому повышению цен на нефть. Это событие уже заложено в цены рынком. Если, помимо продления срока действия соглашения, ОПЕК примет решение о дополнительном сокращении добычи нефти, вот тогда покупатели нацелятся в район $61,50. Сигналом к реализации сценария на повышение котировок станет пробой уровня $56,26 (максимум от 12 апреля 2017 года).

Еженедельная статистика от Американского института нефти (API) показала сокращение запасов нефти. За неделю запасы нефти в США упали на 1,5 млн, до 521,9 млн баррелей (прогноз был — 2,4 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 3,2 млн баррелей (прогноз был — 1,2 млн). Запасы дистиллятов повысились на 1,9 млн баррелей (прогноз был — 0,74 млн).

Опубликованные данные не оправдали ожидания рынка, хотя в целом вышли неплохие.

24 мая рост нефтяных котировок возобновился на азиатской сессии. На момент написания обзора баррель Brent стоит 54,29 (0,24%).

Сегодня вечером выйдет публикация официальных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Управления министерства энергетики (EIA). Ожидается сокращение запасов нефти на — 2,00 млн, до 518,8 млн баррелей, запасы бензина — на 750 тыс., до 239,9 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 985 тыс., до 145,8 млн баррелей.

Добавим, 23 мая торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,00%, до $54,15 за баррель, WTI — на 0,66%, до $51,47 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ снизилась на 0,97%, до $51,21 за баррель.

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