Москва, 24 мая, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 23 мая открылись незначительным ростом по доллару и евро. Через три часа после открытия торгов рубль усилил рост к иностранным валютам на фоне возобновившегося сессионного ралли по нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В ходе американских торгов баррель Brent подорожал на 2,2%, до $54,39, курс доллара снизился до 56,22 руб., курс евро — до 62,95 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Участники рынка продолжают отыгрывать предстоящее продление срока действия соглашения ОПЕК по снижению объемов добычи сырой нефти на 9 месяцев. Поддержку российской валюте также отказывал налоговый период. Пик платежей приходится на 25−29 мая (НДС, акцизы, НДПИ, налог на прибыль).

Российская валюта зависима от нефти, поэтому для неё динамика цен на нефть является ключевым драйвером. Те события, которые важны для нефти, важны для рубля. Сегодня внимание трейдеров торгующих рублёвыми парами будет направлено на публикацию отчета Минэнерго США и протокола заседания ФРС США.

Курс доллар/рубль вернулся к минимуму 16 мая. По нефти ближайший целевой уровень $55,50. Если новостной фон по предстоящей встрече ОПЕК позволит покупателям поднять цены на нефть до $55,00 или $55,50, тогда курс доллара двинется к уровню 55,72 (минимум от 24 апреля).

Укрепление рубля до новых годовых максимумов можно рассматривать пока не станут известны результаты встречи ОПЕК+ в Вене 25 мая. В случае бокового тренда по нефти, доллар/рубль проведёт день в ценовом диапазоне 56,16 — 56,60 руб.

Добавим, 23 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 28,00 коп. (-0,49%), до 56,64 руб., курс евро — на 58,00 коп. (-0,91%), до 63,03 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,0 млрд (+8.10%), евро/рубль — 322,9 млн евро (+42,94%).

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