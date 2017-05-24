Переславль-Залесский, Ярославская область, 24 мая, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Рособрнадзор России отказал в аккредитации частному Университету города Переславля имени А.К. Айламазяна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ректорате вуза.

Wikimedia.org Университет города Переславля

В 2017 году университет проходил государственную аккредитацию. Несмотря на отмеченные экспертами во время аккредитации высокий уровень образования, лояльность студентов и преподавателей вуза, в апреле вышел приказ Рособрнадзора России об отказе в аккредитации вузу из-за допущенных ошибок и опечаток в документах. Второй причиной отказа стал небольшой набор студентов — в этом году в УГП поступило всего 5 человек.

Переславский университет был образован в ноябре 1992 года по инициативе академика Е.П. Велихова и профессора А.К. Айламазяна. За четверть века работы подготовлено 892 выпускника, из них 93 (более 10%) получили диплом с отличием, 15 выпускников получили ученые степени кандидатов физико-математических, технических и экономических наук, один выпускник — лауреат премии Правительства России в области науки и техники за участие в разработках суперкомпьютеров «СКИФ»

«Мы были успешным вузом и готовили специалистов в области информационных технологий. Мы насытили ими свой город, наши выпускники находили работу в других регионах, но эта специализации очень узкая и, очевидно, произошло насыщение. Так много ит-специалистов области не надо. К тому же реформа системы образования сильно ударяла по нам. Теперь выпускники школ могут подавать заявление в пять вузов одновременно, и у нас существенно упало число желающих учиться, поскольку абитуриенты подавали документы сначала в крупные вузы страны и лишь потом к нам. В этом году мы набрали только 5 человек. А наш вуз частный и нам для самоокупаемости требуется около 40 человек в год», — сказала корреспонденту ИА REGNUM проректор вуза Вера Лучшева.

После лишения аккредитации вуз перестанет принимать абитуриентов и начнет по согласованию с Минобрнауки передавать оставшихся — около 20 человек со всех курсов — студентов в другие вузы.

«Преподаватели без работы не останутся. Большинство из них являются сотрудниками Российской Академии Наук. Мы сейчас попробуем сохранить учебное заведение, став филиалом какого-то вуза. Самый главный момент для университета — продление лицензии, которое состоится в январе 2018 года. Мы попытаемся ее продлить, но без аккредитации это будет сделать крайне сложно», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в Университете города Переславля.

Студенты и преподаватели вуза подготовили открытое письмо Владимиру Путину, в котором просят сохранить единственный в регионе вуз малого города.

«Вуз является социально-ориентированной некоммерческой организацией, ни рубля не получает от государства, обучает студентов за скромную плату (на уровне покупательной способности местного населения), а концы с концами сводит за счет помощи попечителей и учредителей. При этом в вузе обеспечены высокие объемы научной деятельности и высококачественное образование. Мы — студенты и преподаватели обращаемся к Вам с просьбой решить судьбу нашего вуза, первого Университета малого города, которому в этом году исполняется 25 лет» — пишут переславцы в своем обращении к президенту страны.