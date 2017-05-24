Вашингтон, 24 мая, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Гражданская война в Донбассе между Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) и Украиной продолжится в 2018 году, говорится в докладе главы разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенанта Винсента Стюарта, опубликованном 23 мая.

Плакат СССР. Бьемся мы здорово...1941

Читайте также: «Партия танков Т-80 — яркий пример агрессивных намерений Киева»

В докладе «Оценка международной угрозы» сообщается, что военный конфликт в Донбассе, «скорее всего, продолжится и в 2018 году, поскольку вероятность полного выполнения Минских соглашений крайне мала».

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после ввода Киевом регулярных войск в Донбасс с целью подавления протестов русскоязычного населения в ДНР и ЛНР. Ополченцы смогли дать отпор украинской армии, после чего ВСУ начали регулярно обстреливать позиции войск республик и населенные пункты в Донбассе.

Читайте также: Украина заблокировала подачу питьевой воды в ЛНР

Также в сентябре 2014 года обе стороны подписали первый Минский протокол, согласно которому предусматривалось прекращение огня в зоне военного конфликта, освобождение заложников и проведение Киевом процесса децентрализации. В феврале 2015 года были подписаны вторые Минские соглашения, которые также обязали обе стороны отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать процесс мирного урегулирования конфликта.

Тем не менее Киев отказывается выполнять Минские договоренности, демонстративно показывая свои агрессивные намерения. Так, ранее в Донбасс была переброшена партия танков Т-80 для усиления ВСУ.