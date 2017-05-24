Москва, 24 мая, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Бандеровский нацизм вырос из галицийского самоопределения в нечто большее в том числе благодаря непосредственному участию в процессе экс-президента Украины Виктора Януковича, незаконно отстраненного от власти в результате государственного переворота в Киеве, который со своей командой и частью правящей при нем Партии регионов использовали «бандеровщину» как удобного врага в целях легитимации своей власти в глазах большинства населения, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Слава Гитлеру! Слава Бандере!…» — надпись на вывеске на Глинских воротах Жолковского замка. Лето 1941 года, до ареста Бандеры

"Есть образец украинства нынешнего — это Галичина. Порошенко прямо так номинировал: «Образец украинства, под который мы должны построить всю Украину, — это галицийское самоопределение». То есть Бандера, Шухевич, «москаль — только враг», «лучший москль — мертвый москаль», — заявил политолог, выстраивая далее цепочку превращения этого маргинального феномена в политический и идеологический мейнстрим.

«Это существовало сначала в форме анекдотов в советское время, в 90-е годы это существовало в виде политического самоопределения галицийских элит, потому что они тогда уже ходили на эти могилы [бандеровцев] и рушили памятники нашим красноармейцам погибшим, а потом это становилось форой самоопределения большего и большего пространства, навязывалось технически», — продолжил Куликов, отметив, что не последнюю роль в этом процессе сыграла сама тогдашняя украинская власть во главе с президентом Виктором Януковичем и часть правящей Партии регионов.

«Кстати, роль части «регионалов» в этом тоже огромная, потому что в игрушки играли: «сейчас создадим сами страшилку, а потом, победив их, — победим на выборах». В это играли Янукович и часть его команды. Это выросло из галицийской девиантности до общенациональной идеологии», — закончил мысль Куликов, отметив, что в плане структурного анализа текущей ситуации на Украине он практически полностью солидарен с выступавшим до него профессором Виталием Третьяковым.

Напомним, что Виталий Третьяков заявил, что происходящее в настоящее время на Украине «безумие прекратится с окончательным распадом Украины в нынешних границах».

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