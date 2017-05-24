Кливленд, США, 24 мая, 2017, 07:55 — ИА Регнум. «Кливленд» на своем паркете одержал победу над «Бостоном» в четвертом матче финальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 112:99 в пользу хозяев.

w100pebble Мяч

Начало матча осталось за баскетболистами «Бостона», которые сумели выиграть первую четверть с разницей «+10» и сохранить это преимущество до большого перерыва. Однако сохранить перевес во второй половине встречи им не удалось. «Кливленд» выиграл третью четверть «+17» и в дальнейшем уже не позволял «Бостону» приблизиться к себе.

Наибольшую результативность в этой встрече продемонстрировал защитник «Кливленда» Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. В активе Леброна Джеймса 34 очка. Кроме того, нападающий «Кавальерс» Кевин Лав оформил дабл-дабл — 17 очков и 17 подборов.

Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу «Кливленда». Следующий матч состоится 26 мая на площадке «Бостона».

Плей-офф НБА. Финал — Восточная конференция. 4-й матч

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 112:99 (19:29, 28:28, 40:23, 25:19).