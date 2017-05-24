Лондон, 24 мая, 2017, 07:42 — ИА Регнум. 22-летний Салман Абеди, которого подозревают в совершении теракта в Манчестере, несколько дней назад вернулся из Ливии, где мог проходить подготовку в лагере боевиков. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на его знакомого.

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«Мужчина, который подозревается в причастности к гибели 22 человек на концерте в Манчестере, недавно вернулся из Ливии», — говорится в сообщении.

Молодой человек рассказал изданию, что Абеди отправлялся в Ливию «три недели назад, а вернулся несколько дней назад».

Спецслужбы Британии в настоящее время пытаются выяснить, мог ли Абеди проходить подготовку в ливийском лагере террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшей на себя ответственность за взрыв на стадионе в Манчестере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Манчестере на местном стадионе в ходе выступления американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным полиции, его имя Салман Абеди и ему было 22 года.

По последним данным, в результате кровавой акции погибли 22 человека, а от 59 до 120 человек получили ранения различной степени тяжести.

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