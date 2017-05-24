Берлин, 24 мая, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Половина граждан ФРГ выступают за частичное списание долгов Греции, сообщает 24 мая Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Банкомат

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Welt-Trend, проведенные совместно с научно-исследовательским институтом Civey.

45,6% респондентов высказались позитивно за частичное списание задолженности Греции, 47,2% — «однозначно против».

Среди тех, кто поддерживает данную инициативу: 80% всех сторонников партии Левых, 76% — партии Зеленых, 75% — Социал-демократической партии Германии.

Избиратели Союза ХДС/ХСС (правящая коалиция Христианско-демократического союза и Христианско-социологического союза) и Свободной демократической партии (СДП), наоборот, против списания долгов. Так считает 64% сторонников Союза и 57% — СДП.

83% приверженцев идеологии партии «Альтернатива для Германии» — «однозначно против».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Греция должна выплатить долг в размере €7,5 млрд до июля 2017 года.

Несмотря на то, что 18 мая греческий парламент одобрил закон о мерах жесткой экономии, международные кредиторы не смогли договориться 22 мая о новой порции кредитов для страны.

Поэтому сейчас Греция находится под давлением, пишет издание. Новый раунд переговоров пройдет 15 июня.

Долговой кризис в Греции начался в 2010 году, на сегодняшний день он составляет более €200 млрд.