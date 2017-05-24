Ростов-на-Дону, 24 мая, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Ни для кого не секрет, что не все трещащие по швам дома власти признают ветхими. Жильцам аварийных квадратных метров годами приходится обивать пороги чиновников для того, чтобы в итоге добиться получения приличной жилплощади. Бездействие некоторых власть имущих пресекают надзорные органы. Так произошло в Ростове-на-Дону.

ИА REGNUM Ветхое жильё

В облпрокуратуре ИА REGNUM M сообщили, что директор департамента ЖКХ и энергетики города-миллионника Анна Нор-Аревян попалась на нарушении порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. Ее действия привели к тому, что комиссия по оценке жилых помещений с ноября 2016 года не предоставляет муниципальную услугу по признанию жилья непригодным для проживания и подлежащим сносу или реконструкции. Более того, специалисты даже не рассматривали поступившие обращения граждан.

За это чиновницу привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 3 тыс. рублей. Конечно, сумма штрафа, который придётся заплатить Анне Нор-Аревян, не такая большая, но зато жители «гнилушек» смогут все-таки справить новоселье.

Прокуратура также через суд планирует обязать комиссию рассмотреть поступившие заявления. Остаётся надеяться, что эксперты проведут реальную оценку состояния старых домов, а не для галочки.

Напомним, в марте 2017 года власти региона отчитались о том, что Ростовская область досрочно завершила программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. За это время благоустроенное жильё получили более 2,6 тыс. семей. В то же время была утверждена новая программа, согласно которой к 2030 году новое жильё взамен старого получат 8,5 тыс. жителей региона.

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А о том, что жителям Ростовской области не всегда удается признать своё жильё аварийным, заявляли активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. В рамках инспекции они выявили случаи административных барьеров. Власти не хотели признать опасными для жизни дома по улицам Баумана, Тургеневская и переулку Братскому.

Так, например, в июле 2016 года суд обязал городских чиновников переселить семью из подлежащего сносу дома. Согласно действующему законодательству, ростовчанин имел право на новое жильё вне очереди.

Также известны случаи, когда «гнилушки» рушились прямо вместе с жильцами.

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