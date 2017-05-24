Грозный, 24 мая, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Выпускные вечера должны проводиться не в зданиях школ, а в увеселительных заведениях. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, слова которого обнародованы на официальном сайте правительства республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Ко мне часто обращались в предыдущие годы родители с жалобами о всевозможных денежных сборах для выпускного вечера, — сказал Кадыров во время встречи с министром образования и науки ЧР Исмаилом Байхановым. — Выпускные вечера всегда были и останутся. Но только с одной поправкой — они будут проводиться вне стен школ».

По его словам, родители и выпускники смогут организовать праздник по своему усмотрению в различных кафе и ресторанах республики.

«Таких мест для желающих отметить завершение школьной учебы в республике предостаточно, — говорит глава Чечни. — Таким образом, в школах исключаются сборы денежных средств. Еще раз повторяю — выпускные вечера будут проводиться, но только вне школьных стен».

Как ранее сообщает ИА REGNUM, Рамзан Кадыров является главой Чечни с 2017 года. В 2016 году был переизбран на пост главы Чеченской Республики. Согласно недавно проведенным опросам, Кадыров в сознании российских граждан ассоциируется в первую очередь с деятельностью, направленной на развитие Чечни, повышение благосостояние народа и борьбу с терроризмом/бандитизмом.

Симпатии жителей РФ, знающих о Кадырове, растут: так, с 2016 по 2017 гг. доля тех, кто питает к нему уважение, выросла с 31% до 42%, доверие — с 15% до 24%, симпатию — с 16% до 23%. Негативно к главе Чечни относятся менее 10% граждан страны.

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