Оттава, 24 мая, 2017, 07:30 — ИА Регнум. «Питтсбург» на выезде проиграл «Оттаве Сенаторз» в шестом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Nhl.com Команда NHL «Оттавa Сенаторз»

После пропущенной в начале второго периода шайбы хозяева сумели не только отыграться, но и выйти вперед. На гол, забитый российским нападающим «Пингвинз» Евгением Малкиным, хоккеисты «Оттавы» ответили шайбами Бобби Райана и Майка Хоффмана.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал равным — 3:3. Теперь судьба второй путевки в финал Кубка Стэнли решится в седьмом матче противостояния, который состоится в Питтсбурге 26 мая.

Плей-офф НХЛ. Финал — Восточная конференция. 6-й матч"Оттава Сенаторз» (Оттава) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)