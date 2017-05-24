Москва, 24 мая, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Отвечая на вопрос ведущего о том, когда прекратится безумие на Украине, где вводится безвизовый режим с ЕС и одновременно ставится вопрос о введении виз с Россией, а также осуществляются репрессии по отношению к организаторам акции «Бессмертный полк» на Украине, Третьяков заявил, что оно будет длиться до полного распада нынешней Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Безумие прекратится с распадом окончательным Украины в ее нынешних границах… Я вижу две главные цели правящего клана сейчас на Украине и лично Порошенко. Правящий клан… безусловно ощущает, что ситуация тупиковая. Если прекратить все эти репрессии и перейти к исполнению Минских соглашений с установлением мира в Донбассе… то дальше придется заниматься конкретными делами, в частности, экономикой, политическим устройством, которым они заниматься не хотят, неспособны», — заявил профессор, отмечая патологическую неспособность нынешнего киевского режима заниматься текущими проблемами и его жажду к обогащению.

«Продолжающийся конфликт… позволяет поддерживать состояние неопределённости, когда можно ничем не заниматься, сваливая все на «агрессора», который мешает что-то делать, просить под эту антирусскую истерику, бесконечно длящуюся, деньги у Запада… и так до бесконечности… Лично Порошенко… хочет остаться на посту президента для того, чтобы сохранить свои богатства и за последующие годы получить какие-то гарантии своей выживаемости на Западе», — завершил свою мысль Третьяков, отметив, что подобная линия ведет к окончательному распаду Украины.

Напомним, что Верховная рада Украины планирует, по словам первого заместителя председателя фракции «Народный фронт» Андрея Тетерука, в ближайшее время рассмотреть вопрос о введении визового режима с Россией. Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал решение Службы национальной безопасности и обороны о запрете ряда российских интернет-сервисов, социальных сетей, почтовых и прочих служб.