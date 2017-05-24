Берлин, 24 мая, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Германия потратила около €30 млрд на беженцев в 2016 году, из них около €10 млрд пошло на содержание мигрантов в некоторых федеральных землях, сообщает 24 мая Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

Согласно официальным данным Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, почти треть всех беженцев в Германии разместили на своей земле Бавария, Шлезвиг-Гольштейн, Гессен и Берлин.

На помощь правительствам этих земель и столице Германии из бюджета ФРГ было выделено ушло €9,3 млрд.

На помощь содержания непризнанных беженцев (которым не дали официальный статус беженца) ушло €5,5 млрд, на различные программы интеграции — более €2 млрд.

€400 млн из федерального бюджета ФРГ ушло на размещение лиц, подавших заявление на предоставление убежища, €350 млн — на содержание несовершеннолетних мигрантов без сопровождения взрослых.

«Помимо всего прочего, мы финансировали программы, способствующие налаживанию ситуации в странах, откуда происходят потоки беженцев», — сообщает Петер Альтмайер, глава ведомства федерального канцлера.

Как утверждает Альтмайер, Германия ожидает небольшой спад потока беженцев в 2017 году.

«Наши усилия по улучшению ситуации в Ливии, Мали и Нигере, кажется, приносят свои плоды», — добавляет он.