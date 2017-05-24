Анкара, 24 мая, 2017, 06:44 — ИА Регнум. Турция выступает за исключение Австрии из всех партнерских программ c НАТО, сообщает 23 мая Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM NATO

Эксперты считают, что таким образом Анкара хочет отомстить Вене за то, что она призывает Брюссель к скорейшему прекращению переговоров с Турцией о возможном членстве в Евросоюзе.

На грядущем саммите НАТО 25 мая страны-члены обсудят сотрудничество с 41 страной из Евразии, включая не входящие в ЕС старны Европы и Азии, в том числе с Грузией и Украиной.

Согласно данным Брюсселя, вопрос взаимодействия НАТО с государствами-партнерами является очень актуальным, поэтому сотрудничество с каждой из стран будет обговариваться отдельно.

Данной ситуацией стремится воспользоваться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и призвать партнеров к исключению нейтральной Австрии из партнерских программ НАТО.

Однако Эрдогана может никто не поддержать, так как Австрия считается надежным партнером организации: только в Косово в состав миротворческого контингента НАТО входят 400 австрийских военных, пишет издание.