СМИ: Трамп нанял частного адвоката для защиты по «российскому делу»
Вашингтон, 24 мая, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката, который будет представлять его интересы в рамках расследования в Конгрессе о его «связях с Россией» и предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox Business Чарльз Гаспарино в своём микроблоге Twitter.
По его словам, Дональд Трамп решил вновь воспользоваться услугами адвоката Марка Казовитца, который на протяжении многих лет уже неоднократно представлял интересы миллиардера в различных судебных разбирательствах.
В период президентской кампании в 2016 году Казовитц занимался вопросами, связанными с публикациями в СМИ о налоговых декларациях республиканца, а также о женщине, обвинявшей Дональда Трампа в домогательствах.
Официального подтверждения информации о том, что Казовитц будет представлять интересы главы Белого дома в рамках «российского дела», пока не поступало.
Напомним, днём ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что советники президента США в частном порядке проводили беседы с несколькими адвокатами, в числе которых назывался Марк Казовитц, а также Роберт Джайфр, Рид Вайнгартен и Теодор Олсон.
При этом издание сообщало, что сам Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы нанять не одного, а команду юристов.
Читайте также: CNN: Юристы Дональда Трампа изучают аспекты процедуры импичмента