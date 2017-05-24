Вашингтон, 24 мая, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп нанял частного адвоката, который будет представлять его интересы в рамках расследования в Конгрессе о его «связях с Россией» и предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox Business Чарльз Гаспарино в своём микроблоге Twitter.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

По его словам, Дональд Трамп решил вновь воспользоваться услугами адвоката Марка Казовитца, который на протяжении многих лет уже неоднократно представлял интересы миллиардера в различных судебных разбирательствах.

В период президентской кампании в 2016 году Казовитц занимался вопросами, связанными с публикациями в СМИ о налоговых декларациях республиканца, а также о женщине, обвинявшей Дональда Трампа в домогательствах.

Официального подтверждения информации о том, что Казовитц будет представлять интересы главы Белого дома в рамках «российского дела», пока не поступало.

Напомним, днём ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что советники президента США в частном порядке проводили беседы с несколькими адвокатами, в числе которых назывался Марк Казовитц, а также Роберт Джайфр, Рид Вайнгартен и Теодор Олсон.

При этом издание сообщало, что сам Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы нанять не одного, а команду юристов.

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