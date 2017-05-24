Вашингтон, 24 мая, 2017, 04:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Филиппин Родриго Дутерте назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «безумцем с ядерным оружием», передаёт The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Издание сообщает, что в его распоряжении оказалась подготовленная филиппинским правительством расшифровка беседы двух президентов, которая состоялась 29 апреля.

Как отмечается, в разговоре Дональд Трамп назвал «хорошей новостью» неудачные ракетные испытания в КНДР, заметив, что «все их ракеты терпят неудачу».

«Мы не можем позволить безумцу с ядерным оружием вести себя так свободно. У нас много огневой мощи, больше чем у него раз в 20, но мы не хотим использовать её», — заявил также Трамп.

Дутерте в свою очередь заявил, что Ким Чен Ын «играет со своими бомбами, своими игрушками», и предположил, что у северокорейского лидера «проблемы с головой и однажды он может сойти с ума», сообщает газета.

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