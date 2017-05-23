Москва, 24 мая, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Филиппины нуждаются в современном вооружении для борьбы с террористическими группировками. Об этом заявил президент страны Родриго Дутерте на встрече с российским лидером Владимиром Путиным вечером 23 мая в Москве.

Kremlin.ru Российско-филиппинские переговоры

«Наша страна нуждается в современных образцах вооружений. У нас были определённые заказы в США, но сейчас там ситуация не очень гладкая. Нам нужно современное оружие, чтобы сражаться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM ), чтобы сражаться с их подразделениями и группировками. Мы, я лично приехал для того, чтобы заручиться вашей поддержкой и просить вашей помощи», — приводит слова Дутерте пресс-служба Кремля.

Президент Филиппин также отметил, что власти страны хотели бы работать над дальнейшим укреплением двусторонних отношений с Россией по всем направлениям. «Нам нужно развивать двусторонние торговые отношения, наращивать товарооборот», — подчеркнул он.

Владимир Путин со своей стороны выразил надежду, что конфликт на Флиппинах будет «как можно быстрее урегулирован с наименьшими потерями».

Говоря об экономическом сотрудничестве, президент России отметил, что две страны пока имеют «не очень большой уровень товарооборота», однако в начале 2017 года он начал восстанавливаться и вырос сразу на 25%."У нас много перспективных, интересных направлений, включая энергетическое машиностроение, транспортную инфраструктуру, энергетику и, конечно, возможное сотрудничество в области военно-технического взаимодействия», — сказал Путин.

Входе встречи также было заявлено, что стороны подготовили пакет документов, направленный на развитие двусторонних связей. 24 мая он будет подписан министрами, которые останутся в Москве после отъезда президента Филиппин.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Родриго Дутерте принял решение срочно прервать свой официальный визит в Россию, который должен был продлиться до 26 мая, из-за чрезвычайного положения в провинции Минданао, где боевики местных террористических группировок, присягнувших на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вступили в боевые столкновения с военнослужащими Вооружённых сил. Сообщалось, что после встречи с российским лидером президент Филиппин сразу вылетит на родину.