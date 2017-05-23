Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2017, 02:08 — ИА Регнум. На Камчатке завершено расследование уголовного дела против девяти участников преступной группы, промышлявшей отловом кречетов на севере региона в 2016 году. Всего незаконной деятельности занимались 11 человек, но двое бригадиров заключили соглашение со следствием и ранее уже были отправлены под суд. Сейчас, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном СКР, на скамье подсудимых окажутся и все остальные участники группы.

Кречет

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По словам следователей, все члены группировки признали свою вину. Их обвиняют в незаконной добычи, содержании и хранении особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу.

«В период с июня по 11 ноября 2016 года организованная группа из 11 человек, состоящая из двух бригад (5 и 6 человек) находясь в районе лагуны Яавн и бухты Шлюпочная в Олюторском районе, осуществила добычу 17 особей диких кречетов», — отметили в СКР.

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет, со штрафом в размере до 2 миллионов рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, под суд на Камчатке отправили двух бригадиров этой большой преступной группы, один из которых приехал на полуостров из Красноярского края.

Организатор группы — уроженец Северной Осетии 1969 года рождения. Он руководил браконьерами, находясь в одном из регионов на юге России. Причем ранее этот мужчина уже был судим на Камчатке за отлов кречетов, но тогда отделался штрафов и покинул территорию полуострова. Сейчас его розыск продолжается.