Каракас, 24 мая, 2017, 01:58 — ИА Регнум. Парламент Венесуэлы отказался признавать решение президента страны Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи, передаёт El Nacional.

Asambleanacional.gob.ve Парламент Венесуэлы

Как заявил спикер парламента Хулио Борхес, попытка реформировать Конституцию не разрешит кризиса в стране, а скорее, напротив, поспособствует дальнейшему разделению и обострению противостояния в обществе.

При этом он призвал продолжать акции протеста «до тех пор, пока не удастся добиться соблюдения Конституции и прийти к единству, которого заслуживает Венесуэла». «Конституционная ассамблея идёт против Конституции», — заявил Борхес.

23 мая Николас Мадуро передал указ о порядке избрания 540 членов Конституционной ассамблеи в Национальный избирательный совет. Предполагается, что половину членов КА будут представлять местные органы самоуправления, а остальные должны быть избраны коллективами трудящихся.

Напомним, в начале мая президент Венесуэлы решил созвать «народную Конституционную ассамблею» — орган, который будет исполнять функции Учредительного собрания в противовес контролируемому оппозицией парламенту, и сможет вносить изменения в Конституцию.

На фоне обострения политического противостояния между оппозиционным парламентом и правительством Николаса Мадуро в Венесуэле с начала апреля продолжаются акции протеста, сопровождающиеся столкновениями с полицией, массовыми беспорядками и случаями мародёрства. За время волнений в стране погибли уже около 60 человек, ещё около тысячи человек получили ранения.