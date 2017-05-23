Лондон, 24 мая, 2017, 01:41 — ИА Регнум. Спецслужбы Великобритании полагают, что теракт на стадионе «Манчестер-арена» мог быть организован группой лиц. Об этом заявила премьер-министр страны Тереза Мэй, передаёт телерадиокомпания «Би-би-си».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прогулка

«Возможно, что есть более широкая группа лиц, ответственных за теракт в Манчестере», — сказала Мэй после заседания кризисного комитета правительства.

Премьер-министр также сообщила, что предполагаемый террорист-смертник, 22-летний Салман Абеди, возможно, был уроженцем Великобритании. Отметим, что ранее в ряде СМИ сообщалось, что до теракта в Манчестере Абеди уже был известен правоохранительным органам.

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Тереза Мэй также сообщила о принятом решении повысить уровень террористической угрозы в стране до критического, что означает риск совершения новой террористической атаки в ближайшее время. Данная мера предусматривает, в частности, размещение на улицах военнослужащих вместо полиции.

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Как передавало ИА REGNUM, вечером 22 мая произошёл взрыв на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Жертвами взрыва стали 22 человека, ещё 59 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).