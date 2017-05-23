Пекин, 24 мая, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Центральная военная комиссия Китая определилась с кандидатами в делегаты 19-го съезда Коммунистической партии Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

Дарья Антонова ИА REGNUM ВС Китая на Параде Победы в Москве. 9 мая 2015 года

Среди всех кандидатов партийные лидеры и кадры составляют 62%, в то время как остальные — партийные представители широких масс.

Порядка 72% кандидатов возрастом старше 55 лет, а 98% — имеют награды за заслуги. В плане образования 99% имеют степень бакалавра и выше.

19-й съезд Коммунистической партии Китая состоится во второй половине 2017 года.

Съезд проходит раз в пять лет. Первый состоялся в 1921 года, а последний на данный момент, 18-й прошел в 2012 году. На нем произошла смена составов ЦК КПК и ряда других структур в рамках прихода к власти пятого поколения управленцев, при этом, состав ЦК обновился почти наполовину.