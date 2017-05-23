Москва, 24 мая, 2017, 01:22 — ИА Регнум. ФСБ России проведёт в Крыму крупномасштабные антитеррористические и противодиверсионные учения. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Spec-naz.org Спецназ ФСБ

В учениях, которые будут проходить с 24 по 29 мая, будет задействовано около двух тысяч военнослужащих.

В манёврах будут задействованы флот и авиация, бронетехника, роботизированные комплексы, а также современные образцы обнаружения и поражения противника.

Как сообщается, учения пройдут в два этапа: ФСБ отработает действия спецназа на объектах морской инфраструктуры, а также на объектах санаторно-гостиничного комплекса в Евпатории.

Отмечается, что целью учений является проверка состояние боеготовности подразделений Центра специального назначения ФСБ к действиям по пресечению террористических актов и ликвидации диверсионных групп на территории полуострова и в морской акватории.

Читайте также:

Учения с использованием С-400 и «Панцирь-С» прошли в Подмосковье

Российские истребители Су-35С провели пилотажные учения в Арктической зоне