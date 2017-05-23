Москва, 24 мая, 2017, 00:59 — ИА Регнум. В Мосгорсуд 23 мая был подан первый иск против столичного закона о реновации. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По его словам, с иском против властей Москвы выступила жительница района Перово, чей дом попал в программу сноса. Имя её не называется.

Отмечается, что в иске оспариваются несколько положений закона, в том числе его соответствие 35-й статье Конституции, согласно которой «никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда».

Кроме этого, в иске утверждается, что положение закона, согласно которому общее собрание собственников будет решать, подлежит ли дом реновации или нет, противоречит Жилищному кодексу, где чётко определено, какие решения может принимать собрание собственников, и речи о реновации в нём не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, предложенная мэрией Москвы инициатива по сносу нескольких тысяч домов, которая повлечет за собой коренную перестройку исторического облика города, вызвала активное противодействие со стороны граждан. Ряд непарламентских партий, общественных объединений и муниципальных депутатов выступили с инициативой проведения референдума по данному вопросу.

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