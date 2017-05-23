Пекин, 24 мая, 2017, 00:57 — ИА Регнум. В Китае задумались о формировании культурного доверия к стране. Как сообщает агентство «Синьхуа», этот вопрос обсудили китайские политические советники 23 мая 2017 года.

Тибет

Председатель Всекитайского собрания народных представителей КНР Юй Чжэншэн председательствовал на заседании законодательного органа, на котором делегаты пришли к выводу, что лучшим способом формирования культурного доверия к Китаю является распространение идей, ценностей и традиций Китая, а также историй, связанных с ним. Лучшие истории о Китае — это истории изменений в обществе, деловой сфере и народе страны, полагают некоторые члены собрания. Лучшей историей должна быть история о людях и в интересах людей.

Некоторые законодатели заявили, что только правдивые истории могут стать «хорошими историями о Китае».

Глава Комитета по связям с общественностью ЦК Компартии Китая Лю Цибао заявил, что Китай остро нуждается в инновационном улучшении своего имиджа в целях формирования культурного доверия к стране.

Отметим, что важность культурной привлекательности страны так или иначе осознавалась всеми государствами всегда. Однако, в XX и XXI веках этот вопрос встал еще более остро с появлением называемой «мягкой силы», когда государство формирует симпатии населения других стран посредством пропаганды своих ценностей, идеалов и культуры на широкие массы людей посредством СМИ.

Одним из первых, кто полноценно оформил концепцию «мягкой силы» стал профессор Гарварда и бывший глава Национального разведсовета США Джозеф Най, который книге «Пределы лидерства: изменение природы американской мощи» заложил основы применения «мягкой силы» в целях обеспечения глобальной мощи США, активно применяемые и по сей день.