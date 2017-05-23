Москва, 24 мая, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористической атаки в республике, передаёт телеканал RT.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Родриго Дутерте

«Я хочу выразить соболезнования в связи с гибелью людей в вашей стране, которая произошла вследствие террористической атаки, — сказал президент России. — Я и мои коллеги с полным пониманием относимся к тому, что вы вынуждены вернуться срочно на родину».

Владимир Путин также выразил надежду, что конфликт на Филиппинах будет скорейшим образом урегулирован с наименьшими потерями.

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Как передавало ИА REGNUM, Родриго Дутерте принял решение прервать свой официальный визит в Россию из-за чрезвычайного положения в провинции Минданао, где боевики местных террористических группировок, присягнувших на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вступили в боевые столкновения с военнослужащих Вооружённых сил.

Сообщалось, что вечером 23 мая состоится встреча Родриго Дутерте и Владимира Путина, после чего президент Филиппин вылетит на родину. В Москве останется министр иностранных дел Филиппин Питер Кайетано, который продолжит двусторонние переговоры.

Филиппинский лидер прибыл в Россию 22 мая. Предполагалось, что его официальный визит продлится до 26 мая.