Лондон, 24 мая, 2017, 00:17 — ИА Регнум. Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического после теракта на стадионе «Манчестер-арена», передаёт телерадиокомпания «Би-би-си».

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Как сообщается, соответствующее решение принято премьер-министром Терезой Мэй после заседания кризисного комитета правительства.

Указывается, что критический уровень угрозы означает, что новая террористическая атака возможна в ближайшее время. До настоящего времени в стране действовал серьёзный уровень угрозы, согласно которому риск теракта оценивался как вероятный.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 22 мая произошёл взрыв на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

Жертвами взрыва стали 22 человека, ещё 59 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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