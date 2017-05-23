Рим, 24 мая, 2017, 00:26 — ИА Регнум. «Италия мысленно вместе с народом и правительством Великобритании. Мы соболезнуем жертвам нападения в Манчестере и их семьям». Это заявление премьер-министр Италии Паоло Джентилони разместил на своей странице в социальной сети.

Свеча

При этом он добавил, что взрыв на стадионе в Манчестере — «это нападение на Европу».

В то же время президент республики Серджио Маттарелла в послании, направленном королеве Елизавете II, заявил, что «вся Италия потрясена изображениями, которые транслировались из Манчестера прошлой ночью».

«Вызывает чувство особенного горя новость о жертвах среди молодых юношей и девушек, пострадавших от этого бессмысленного преступного насилия», — написал президент.

Издание Corriere della Sera называет теракт безумием и призывает к бдительности.

«Терроризм ударил наиболее жестоко, это безумие. Никто не может быть спокоен, мы должны быть бдительны. Но мы также будем жить во имя детей Манчестера».

По мнению издания, желание террористов убить именно детей неслучайно, «это параллель с детьми, погибшими в Сирии».

«Террорист Манчестера имел, конечно, соучастников, был членом сети, преступного сообщества и поддерживал пропаганду. Но нет метода в этом безумии, если только не слепое желание убить как можно больше жителей Запада, предпочтительно детей, чтобы продолжить параллель с молодыми жертвами Сирии и других гражданских войн в исламском мире».

Il Giornale пишет о том, что мир состоит из жестокости и страшно оставлять такой мир собственным детям.

«Не то, чтобы жизнь убитых в Манчестере детей стоила больше, чем других жертв терактов, которые в последние годы окропили кровью Старый континент. Но они, однако, имеют более сильное воздействие. Они бьют нас, как удар в живот, потому что такие теракты объясняют, что ты можешь сделать очень мало, чтобы защитить детей от этого варварства».

Издание подчеркивает, что что мир, «который вы собираетесь подарить вашим детям», наполнен зверями, которые даже не останавливаются перед безвинными глазами детей.

«Только звери ждут пока поклонники выйдут с концерта, чтобы поразить их и посеять как можно больше смертей».

IlGlobalist напомнил о название фильма начала 90-х годов режиссера Кертиса Хэнсона «Рука, качающая колыбель, правит миром». Исламский терроризм, как утверждает издание, это та самая рука. Терроризм ударил по самым молодым, зная, что ничто так не колеблет душу народа, как насильственная смерть ребенка.

«Бойня в Манчестере следует тактике и практике террора, с которыми Джихад выступает на протяжении десятилетий, но с появлением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Халифата (организация, деятельность которой запрещена в РФ) план действий достигает высоты утонченной жестокости. Тот, кто организовал этот теракт, знал и очень хорошо проанализировал возраст будущих жертв. Таким образом, чем меньше возраст тех, кто умер, тем выше в СМИ эмоциональное воздействие, которое это событие вызывает. И с этим возрастает уровень общего страха», — резюмирует издание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 22 мая произошёл взрыв на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде.

Жертвами взрыва стали 22 человека, ещё 59 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).