Луганск, 24 мая, 2017, 00:00 — ИА Регнум. В ЛНР на шахте №81 «Киевская» шахтоуправления «Ровеньковское» совместного предприятия «Ровенькиантрацит» введена в эксплуатацию лава №18 «Южная» пласта h11. И хотя за три военных года в ДНР и ЛНР запущены десятки лав, половина из которых были разработаны с нуля, №18 особенная. Она сдаётся в эксплуатацию после введения внешнего управления на предприятии.

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Как сообщает министерство топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР, очистной забой обновленной лавы оборудован выемочным комбайном УКД-200 и индивидуальной крепью (металлическими стойками 6Т-20У и посадочной крепью «Спутник»). Длина лавы составляет 240 метров. Ожидаемая плановая нагрузка на очистной забой составляет 700 тонн угля в сутки.

Восстановление шахт в ДНР и ЛНР стартовало еще в конце 2014 года. Первая новая выработка заработала на шахте «Холодная балка» в Макеевке (ДНР) уже 31 марта 2015 года. С тех пор открытие новых лав стало обыденным явлением в республиках, а добыча угля, которая в начале войны была на рекордно низком уровне, постепенно растет.

Например, в Луганской народной республике только за четвёртый квартал 2016 года количество добытого твёрдого топлива увеличилось в 10 раз. Горняки ДНР за прошлый год добыли 12 млн тонн, а шахтеры ЛНР — 5 млн тонн угля.

Все это происходит на фоне регресса угольной промышленности Украины. Например, некогда успешные шахты в городе Селидово (город находится в 70 километрах западнее Донецка) фактически остановлены.

Неспособность украинских властей контролировать ситуацию на затопленных угольных шахтах в городе Селидово вызывает серьезную обеспокоенность у экологов Донецкой Народной Республики. По их мнению, это приводит к подтоплению жилых домов простых граждан и сильно загрязняет воды рек Днепровского бассейна. Об этом 23 мая на брифинге в Донецке заявил председатель Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР Роман Кишкань.

«Думаю, что в нашем регионе все осведомлены о том, какой вред для окружающей среды — небрежная и неправильная угледобыча. В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса Госкомэкополитики при главе ДНР высказывает свои прогнозные оценки и обеспокоенность тем, что может произойти, если события будут развиваться именно таким образом, как сегодня».