Москва, 23 мая, 2017, 23:55 — ИА Регнум. Из-за обострения обстановки на Филиппинах встреча проводится раньше намеченной даты. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Дутерте должна была состояться в четверг, 26 мая, но было решено провести ее сразу же по возвращении Владимира Путина из поездки в Краснодар.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Родриго Дутерте

Президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в Москву с официальным визитом 22 мая и собирался пробыть в России до 26 мая.

В переговорах глав России и Филиппин, проходящих в 1-м корпусе Кремля, также участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, руководитель Минэкономразвития России Максим Орешкин, министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано, министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана, помощник президента Филиппин Кристофер Лоуренс Го.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая президент Филиппин Родриго Дутерте прибыл в Москву с официальным визитом — его самолет приземлился в аэропорту «Внуково-2». Филиппинского лидера встречал заместитель главы МИД России Игорь Моргулов.

В преддверии визита в Москву Дутерте заявил о том, что предложит России инвестировать в добычу нефти на Филиппинах. Кроме того, он намерен обсудить с Путиным вопросы поставки российского оружия. Он заявил, что Филиппины заинтересованы в российских высокоточных ракетах, стрелковом оружии, вертолетах и небольших самолетах.