«Трамп давит на ОПЕК в интересах нефтяников США»
Вашингтон, 23 мая, 2017, 23:39 — ИА Регнум. «Трампу нужна продажа больших объемов нефти не для того, чтобы уменьшить государственный долг, а чтобы реализовать свое обещание сократить налоги на прибыль компаний. Доходы от продажи нефти должны компенсировать эти потери, также принести свободные средства, которые и будут вложены разработку нефтеносных пластов на Аляске. По оценкам экспертов, инвестиции в этот проект в ближайшее десятилетие могут составить 16,6 миллиарда долларов», — считают аналитики.
По данным El Economista, объем нефтяных резервов США сегодня составляет 687,7 миллиона баррелей. Предыдущая администрация сумела добиться согласия от Конгресса на продажу 190 млн (27%) в течение 2017—2025 гг. Для Трампа это — недостаточный размах.