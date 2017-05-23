Вашингтон, 23 мая, 2017, 23:39 — ИА Регнум. «Трампу нужна продажа больших объемов нефти не для того, чтобы уменьшить государственный долг, а чтобы реализовать свое обещание сократить налоги на прибыль компаний. Доходы от продажи нефти должны компенсировать эти потери, также принести свободные средства, которые и будут вложены разработку нефтеносных пластов на Аляске. По оценкам экспертов, инвестиции в этот проект в ближайшее десятилетие могут составить 16,6 миллиарда долларов», — считают аналитики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

По данным El Economista, объем нефтяных резервов США сегодня составляет 687,7 миллиона баррелей. Предыдущая администрация сумела добиться согласия от Конгресса на продажу 190 млн (27%) в течение 2017—2025 гг. Для Трампа это — недостаточный размах.