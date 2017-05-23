СК: Художественный руководитель «Гоголь-центра» допрошен по делу о хищении
Москва, 23 мая, 2017, 23:34 — ИА Регнум. Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о хищениях в театральном центре. Об этом сегодня, 23 мая, сообщила журналистам официальный представитель Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.
«В ходе расследования уголовного дела Серебренников Кирилл допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю», — сказала Иванова.
Напомним, ранее стало известно, что следователи допросили Серебренникова после того, как в его квартире прошел обыск.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня появилась информация о том, что в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого является Серебренников, прошел обыск.
Речь идет об уголовном деле, возбужденном в связи с хищением бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Эта театральная группа была создана Серебренниковым в 2012 году.
По данным СМИ, сумма ущерба, связанного с хищениями в департаменте культуры Москвы по эпизоду с «Гоголь-центром», оценивается в $35 млн.