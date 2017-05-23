Москва, 23 мая, 2017, 23:34 — ИА Регнум. Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников допрошен в качестве свидетеля в рамках уголовного дела о хищениях в театральном центре. Об этом сегодня, 23 мая, сообщила журналистам официальный представитель Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Иван Шилов ИА REGNUM Театр

«В ходе расследования уголовного дела Серебренников Кирилл допрошен в качестве свидетеля и с него взято обязательство о явке к следователю», — сказала Иванова.

Напомним, ранее стало известно, что следователи допросили Серебренникова после того, как в его квартире прошел обыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня появилась информация о том, что в «Гоголь-центре», художественным руководителем которого является Серебренников, прошел обыск.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в связи с хищением бюджетных средств, выделенных в 2014 году автономной некоммерческой организации «Седьмая студия». Эта театральная группа была создана Серебренниковым в 2012 году.

По данным СМИ, сумма ущерба, связанного с хищениями в департаменте культуры Москвы по эпизоду с «Гоголь-центром», оценивается в $35 млн.