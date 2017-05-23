Москва, 23 мая, 2017, 23:30 — ИА Регнум. Состояние российской экономики позволяет начать процесс снижения ставки по ипотечным кредитам до уровня 6−7%, заявил в Госдуме председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Юрий Пименов. Лирическое новоселье. 1965

По словам Дмитрия Медведева, правительство и депутаты должны совместно решать задачу по снижению ставки.

При этом председатель правительства РФ отметил, что этот вопрос в большей степени является банковским. Дмитрий Медведев выразил надежду на то, что при снижении ключевой ставки финансирование ипотеки и проценты по ипотечным кредитам будут соразмерно снижаться.

«Я считаю, что макроэкономические условия для этого в целом созрели», — сказал Дмитрий Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что необходимо «выйти на кредитную ставку в размере 6—7% по всей стране».

Ранее Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы России, назвал приоритетными направлениями нового государственного бюджета здравоохранение, образование, ипотеку и аренду жилья и сферу ЖКХ.