Москва, 23 мая, 2017, 23:15 — ИА Регнум. «В этой войне (с террористами — прим. ИА REGNUM ) мы имеем шанс победить только в одном случае: если мы действительно договоримся в нашем цивилизованном мире о том, кто такие террористы, кого мы считаем террористами, а кого не считаем. И у нас, в нашем цивилизованном мире найдутся большие разночтения по целому ряду организаций и персон. И пока мы так разобщены, террористам намного проще действовать», — отметил Амнуэль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рисунки на асфальте

По его словам, пока мир проигрывает войну с терроризмом.

«Бороться с организацией можно… Бороться с одиночками — а мы часто имеем дело с терактами, которые осуществляются одиночками, — увы, шансов почти нет. Особенно сейчас, когда террористы взяли на вооружение даже не взрывные устройства или автоматы, а просто грузовики и транспортные средства», — отметил директор Открытого клуба «Международный диалог».

23 мая в студии «Первого канала» обсуждалось противостояние мирового сообщества терроризму.

Напомним, 22 мая на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена» — во время концерта прогремели два взрыва, унесшие жизни 19 человек. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).