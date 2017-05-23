Саранск, 23 мая, 2017, 23:07 — ИА Регнум. На футбольном стадионе «Мордовия Арена» в Саранске 23 мая — исторический момент: завершился монтаж последнего блока купола. Об этом сообщает пресс-служба компании-генподрядчика ПСО «Казань».

ЧМ-2018

Первая из 88 Г-образных консолей купола была смонтирована 21 сентября 2016 года. Монтаж велся в круглосуточном режиме силами 200 специалистов. Общий вес металлоконструкций составляет 6 тыс. тонн.

Отличительной особенностью конструкции купола является ее легкость — ажурность. Это делает процесс монтажа технологически сложным. Только сварные швы составили примерно 12 тыс. метров, которые было необходимо в 100% объеме подвергать неразрушающим методам контроля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стадион «Мордовия Арена» строится на правом берегу реки Инсар. Помимо матчей чемпионата мира по футболу также арена будет использоваться для матчей международного уровня и чемпионата России. Вместимость стадиона составит 45 тыс. зрителей, в режиме «Наследие» — 30 тыс. мест. В апреле вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что после чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион может быть передан на баланс региона. Стоимость строительства объекта после корректировки проекта, проведенной в июле 2016 года, составит 15,8 млрд рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут проходить на 12 стадионах в 11 городах. В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» в рамках чемпионата пройдут четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня.