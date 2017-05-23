Москва, 23 мая, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Госдуме необходимо срочно реформировать ту часть законодательства, которая связана с проблемой получения российского гражданства той частью русского народа, которая в силу всем понятных обстоятельств, связанных с распадом СССР, оказалась за границами нынешней территории России. Об этом на пресс-конференции 23 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

Паспортный контроль

По его словам, «за пределами России находятся до 30 млн людей, которых мы вправе считать частью этого русского народа, отрезанного от него в результате распада Советского Союза и предыдущих событий начала двадцатого века».

«Наши соотечественники сегодня, к сожалению, остаются в длинных очередях, когда дело касается получения вида на жительство, а тем более гражданства РФ. И это в ситуации, когда после 2014 года произошел настоящий кризис всех отношений в этой сфере в связи с огромным потоком, по сути, беженцев, политэмигрантов, людей, спасающих свою жизнь и жизнь своих детей здесь, на территории России», — отметил Константин Затулин.

Особенно, как отметил депутат, эта проблема актуальна для тех граждан Украины, которые в результате гражданской войны вынуждены были покинуть страну и переехали на территорию России. С 2014 года с Украины в Россию въехало более 2,5 млн беженцев с Украины — это часть русского народа и им необходимо помочь.

«Эти люди, оставаясь в России, не получают на самом деле в скорые сроки удовлетворения своих нужд и решения своих проблем. И дело, с одной стороны, в том, что наши миграционные службы оказались абсолютно не готовы к этому наплыву», — подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ.

Главным препятствием на пути к гражданству России для носителей русского языка, как отметил Затулин, на данный момент является то, что от них требуется предоставить документ «полномочного органа иностранного государства», удостоверяющий выход из иного гражданства. При этом другим иностранным гражданам достаточно письменно заявить о своём отказе от имеющегося у них гражданства. По словам Затулина, такие справки большинство стран, в том числе, Украина, страны Прибалтики и целый ряд других, по политическим соображениям не дают:

«Получается, мы делаем посредниками иностранные государства, а некоторые из них откровенно враждебно настроены против России. И речь не только об Украине. В той же Прибалтике никто не выдает такую справку. Более того, когда требуют справку о выходе из гражданства в ответ, например, в Латвии требуют справку от России, что та даст гражданство. И эту справку у нас тоже никто не собирается выдавать, потому что никто не хочет давать наперед такой документ, потому что человек не обязательно получит гражданство. А в Канаде вообще нет процедуры выхода из гражданства — там можно иметь сколько угодно гражданств, но отказаться от канадского просто нельзя».

В том, что весьма острая для российских соотечественников, политбеженцев и других категорий лиц, ситуация с приобретением российского гражданства не решается годами, Константин Затулин обвинил Главное правовое управление администрации президента:

«Комитет по государственному строительству и законодательству, который является профильным, до сих пор не высказался по существу этого законопроекта, в немалой степени потому, что государственное правовое управление президента России, которое дает отзывы на законопроекты, отрицательно относится к принятию этого закона».

При этом Затулин отметил, что несмотря на то, что ситуация кажется безвыходной, у него есть ещё четыре с лишним года полномочий в Госдуме:

«Я совершенно точно говорю — до конца срока я, как и мои коллеги, будем добиваться решения этих вопросов. Должно быть стыдно тем людям, которые сидят в высоких кабинетах, не выходят ни на пресс-конференции, ни на общественные слушания в Общественную палату, не предъявляют своих позиций, а топят эти законопроекты в тиши своих кабинетов, используя свои властные полномочия».

ИА REGNUM напоминает, что в марте комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал в первом чтении разработанный Затулиным законопроект, упрощающий получение гражданства России теми гражданами, которые родились в РСФСР или являются их потомками. В частности, законопроект уточнял определение «носителя русского языка», данное в законе «О гражданстве России».

Согласно разработанному законопроекту, предлагалось дать право пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, как в ныне действующем законе, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России, в СССР или в Российской империи.