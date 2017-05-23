Вашингтон, 23 мая, 2017, 23:03 — ИА Регнум. Проект бюджета Госдепартамента США на 2018 финансовый год позволит и дальше «противостоять» влиянию и «агрессии» России, заявил журналистам глава управления Госдепа по оказанию иностранной помощи Гэри Састри.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут

По словам Састри, «этот проект бюджета позволяет нам противостоять российской агрессии и влиянию в Европе, Евразии и в Центральной Азии».

Гэри Састри отметил, что при этом речь идёт о защите интересов США «в этом регионе». Чиновник Госдепа уверен, что это имеет отношение к национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдеп США 23 мая презентовал проект бюджета ведомства на 2018 финансовый год. Согласно проекту, сокращение американского финансирования затронет Украину, Пакистан, Тунис, Ливан, Колумбию, Филиппины и Вьетнам. Безвозмездная помощь на военные нужды сохранится для Израиля, Египта и Иордании.