Москва, 23 мая, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что поправки правительства РФ к законопроекту о реновации жилого фонда Москвы расширят меры защиты прав и интересов граждан. Об этом сказано в комментарии вице-премьера Козака к поправкам правительства к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда столицы, опубликованном сегодня, 23 мая, на сайте правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спецтехника

«Правительственные поправки гарантируют безусловный приоритет мнения жителей дома при принятии решения о его включении в программу реновации или исключении из программы», — сказано в заявлении Козака.

Он пояснил, что снос и расселение здания может начаться только в том случае, если его жители отдадут за это не менее двух третей голосов в ходе соответствующего голосования.

При этом, согласно правительственным поправкам, общее собрание собственников помещений сможет выйти из программы в любое время до тех пор, пока не будет заключен первый договор с кем-то из жильцов о предоставлении новой квартиры.

Кроме того, поправки уточняют понятие «равнозначности» жилых помещений и устанавливают право собственника сносимой квартиры выбрать равноценное возмещение в денежной или натуральной форме.

Также Козак отметил, что поправки регламентируют порядок перехода прав собственности на жилые помещения, вопрос переселения жителей квартир, находящихся в залоге у банка, или в отношении которых открыта процедура наследования, и другие важные нюансы.