Москва, 23 мая, 2017, 22:44 — ИА Регнум. «После 11 сентября 2001 года мир изменился в худшую сторону. Соединенные Штаты выдернули чеку из взрывного механизма и привели его в действие», — уверен член совета по внешней оборонной политике, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Об этом он заявил 23 мая в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, комментируя теракт в британском Манчестере.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Михайлов отметил: «Те акции, которые осуществляли Соединенные Штаты как «мировой жандарм», были направлены на то, чтобы максимально стимулировать распространение терроризма по миру. Сегодня мы пожинаем эти плоды. Все, что было связано с Ираном, с Афганистаном, со многими другими «желтыми революциями», привело к тому, что детонатор сработал, вырванная американцами чека сработала в Европе».

Преступники, которые совершили террористические акты во Франции, Бельгии, Англии, это «реваншисты на американскую политику», считает Михайлов.

«Американцы ведут себя как жандармы. Всё, что осуществлено американцами на Ближнем востоке, будет детонировать в Европе, хотим мы того или нет», — подчеркнул он.

«Террористам всё равно, на кого направлять атаки. Они осуществляют реванш за то, что было сделано с ними», — подытожил Михайлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт, прогремели два взрыва. Погибли 19 человек. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).