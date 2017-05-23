Вашингтон, 23 мая, 2017, 22:48 — ИА Регнум. Американский сенатор от республиканской партии Джон Маккейн обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом принародно покаяться и извиниться за сговор с Россией, если такой был.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

Если Дональд Трамп последует этому совету, Маккейн обещает президенту снисхождение и даже прощение. «Американцы — очень великодушный народ», — заявил сенатор Маккейн в эфире телеканала CNN.

Удивительно, но неутомимый борец с влиянием России Джон Маккейн назвал непрерывный поток публикаций СМИ о мифических связях Трампа с Москвой сюжетом «низкопробного фильма».

Маккейн выразил мнение, что поток новостей на тему сговора Трампа с Кремлем отвлекает от реально важных вопросов для национальной безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сенатор Джон Маккейн заявил, что Дональд Трамп не должен был впускать в Овальный кабинет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.