Архангельск, 23 мая, 2017, 22:44 — ИА Регнум.

21 мая в Архангельской области состоялись дополнительные выборы в Архангельское областное Собрание депутатов и городскую Думу. В области выборы прошли в трех округах — Онежском, Котласском и Шенкурском, в Архангельске голосование прошло в округе Майская Горка. В итоге по результатам, как уже сообщало ИА REGNUM, стало известно, что кресло в региональном парламенте займут представители партии «Единая Россия», в гордуме — ныне справедливорос Ирина Чиркова. Но в ЛДПР усомнились в честности прошедших выборов.

Андрей Репин ИА REGNUM Агитация ЛДПР

Как сообщает пресс-служба партии, курирующий Архангельскую область депутат Госдумы от ЛДПР Олег Лавров направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ, ЦИК РФ и губернатору региона с требованием проверить результаты голосования на дополнительных выборах депутата Архангельского областного Собрания по одномандатному избирательному округу №31. (Шенкурский район и часть Вельского района — прим. ИА REGNUM ).

В обращении к губернатору Архангельской области Игорю Орлову, в частности, говорится:

«На дополнительных выборах депутата Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №31, состоявшихся 21 мая 2017 года, 1684 человека в Вельском и Шенкурском районах не смогли посетить избирательные участки, но приняли участие в голосовании на дому… В сложившейся ситуации считаю необходимым провести проверку граждан, проживающих не территориях Вельского и Шенкурского районов и подавших заявления в соответствующие участковые избирательные комиссии о невозможности принятия участия в голосовании в помещении для голосования по состоянию здоровья. Необходимо определить диагнозы заболеваний и дать соответствующую оценку ситуации по эпидемиологической обстановке на вышеуказанных территориях».

«Учитывая постоянно поступающие в мой адрес жалобы от жителей Архангельской области на качество и доступность медицинской помощи, выражаю свою обеспокоенность эпидемиологической обстановкой в Вельском и Шенкурском районах. Прошу Вас в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для обеспечения населения своевременной медицинской помощью, поручить органам санэпиднадзора провести мониторинг ситуации. В случае необходимости и выявления очага эпидемии, ввести на вышеуказанных территориях соответствующий карантинный режим», — отметил парламентарий Олег Лавров.

Также он обратился и к председателю ЦИК Элле Панфиловой с просьбой проверить «организацию голосования вне помещения для голосования на дополнительных выборах депутата Архангельского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №31».

В своем обращении Олег Лавров также указал номера участковых избирательных комиссий, показавших «рекордные» результаты голосования вне помещений для голосования, которые на некоторых участках достигали более 100 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом округе за кресло в областном парламенте вели борьбу несколько человек. В том числе координатор областного отделения ЛПР Игорь Арсентьев и выдвиженец от «Единой России» Олег Сидоровский. Последний на довыборах был признан победившим, так как за него проголосовали примерно 43% избирателей.

На итоговой пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии Андрей Контиевский рассказал, что нарушений в деньги голосования зафиксировано не было.

«Хочу отметить работу полиции на местах, — сказал он. — Все было организовано четко. Жалобы к нам поступали, но они не нашли подтверждения. Например, были такие случаи, когда звонили и спрашивали: почему мы не голосуем? Оказывается, что из-за нарезки округов голосовал не весь округ, а только часть. Так, например было в 31 округе, куда входит и часть Шенкурского и часть Вельского района или Котласский южный округ, где город был буквально поделен на две части».

Отметим также, основная борьба на этих выборах в регионе развернулась между представителями «Единой России» и ЛДПР.