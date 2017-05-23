Токио, 23 мая, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Государства «большой семерки» готовят заявление о борьбе с терроризмом после теракта в британском Манчестере, сообщает RT со ссылкой на неофициальные дипломатические источники.

Плакат «Терроризм» (фрагмент)

По информации источника, также представители стран G7 разрабатывают план противодействия международному терроризму. Документ может быть принят в ходе саммита G7 в мае 2017 года.

Сообщается, что в плане будут указаны конкретные меры по противодействию угрозе терроризма.

Специальное заявление, в котором может быть отражено единство и решимость стран «большой семерки» противодействовать терроризму, может быть принято на саммите G7, который состоится 26−27 мая в сицилийском городе Таормина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел на стадионе «Манчестер-Арена» в ходе выступления американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По данным полиции, его имя Салман Абеди и ему было 23 года.

По разным данным, в результате теракта погибли 22 человека, а от 59 до 120 человек получили ранения различной степени тяжести.