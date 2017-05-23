Москва, 23 мая, 2017, 22:25 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации возбудила дела в отношении компаний Hewlett-Packard (HP) и Lenovo за непредоставление информации по делу о закупках для Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы». Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба ФАС.

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Сообщается, что по состоянию на 23 мая компания HP не предоставила документы, запрошенные антимонопольной службой, а также представила заведомо недостоверные сведения, что препятствует осуществлению ведомством своих полномочий.

Компания Lenovo также не предоставила антимонопольному ведомству всю необходимую информацию в рамках проводимого расследования.

Напомним, ранее ФАС уже привлекала российские структуры HP и Lenovo в качестве ответчиков по делу о картельном сговоре при поставках компьютеров для ГАС «Выборы». ФАС считает, что российские представительства китайской Lenovo и американской HP координировали деятельность картеля.

В случае, если вина компаний будет доказана, им грозит штраф в размере 25% от суммы торгов.

Также ФАС обнаружила, что антиконкурентное соглашение было заключено и при других закупках компьютеров для российских государственных структур. Речь идет о конкурсах на закупку компьютерного оборудования для Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и Федеральной таможенной службы. Расследование ведется против четырех поставщиков.