Йошкар-Ола, 23 мая, 2017, 22:07 — ИА Регнум. В связи с выявлением высокопатогенного гриппа птиц на территории поселка Дорожный Медведевского района Марий Эл для предупреждения распространения заболевания в указанном населенном пункте вводится карантин. Соответствующий документ подписал врио главы республики Александр Евстифеев.

Курица

Также на всей территории республики введен запрет на продажу птицы. На территории поселка Дорожный запрещен оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок.

Эпизоотическим очагом определен поселок Дорожный, угрожаемая территория — в радиусе 5 км от него, зона наблюдения — в радиусе 10 км.

Срок окончания действия ограничительных мероприятий в документе не указан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 15 мая карантин действует в поселке Суслонгер Звениговского района региона. Также введены ограничения на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок. Ранее заболевание птиц выявлено на ООО «Птицекомплекс Лаишевский» в Татарии. Куры, субпродукты и яйца, в числе прочего, реализовывались на муниципальные предприятия Казани и других городов Татарии, а также в торговые сети Республик Коми, Марий Эл и Башкирии. В течение первой недели мая на предприятии пали около 5 тыс. голов птиц из 400 тыс.