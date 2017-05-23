Нью-Дели, 23 мая, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Объем добычи нефти в Индии сократилось на 0,6% до 2 млн 930 тыс. тонн в апреле после того, как компания Cairn India закрыла более 70 скважин, 23 мая сообщает Press Trust of India.

Нефть

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Крупнейшая индийская государственная нефтегазовая корпорация Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) увеличила добычу нефти в апреле на 2,5% до 1 млн 840 тыс. тонн.

В частном секторе добыча нефти сократилась на 8,44% до 818 тыс. 450 тонн, главным образом, из-за проведения капитального ремонта 70 скважин на нефтяном месторождении Мангала. Еще несколько скважин были закрыты из-за сильного обводнения.

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Напомним, в апреле прошлого 2016 года объем добычи нефти в Индии составил 2 млн 950 тыс. тонн, согласно данным министерства нефти и природного газа Индии.