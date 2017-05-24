Лос-Анджелес, США, 24 мая, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Джеймс Кэгни, звезда гангстерского кино, был любим зрителем. Даже Сталиным, благодаря которому один из фильмов Кэгни шел на экранах СССР. Проблема, однако, была в том, что этот звездный герой боевиков мечтал сниматься в совсем других фильмах. И был счастлив, когда ему наконец-то удалось сыграть в комедии, стать на экране не стреляющим бандитом, сеющим вокруг себя трупы, а танцором, певцом и просто веселым парнем.

Иван Шилов ИА REGNUM Джеймс Кэгни

Зрителю такая перемена образа пришлась по душе, им было приятно видеть любимого актера в новом амплуа, с радостью демонстрирующего новые стороны своего таланта. Получив «Оскара» и возглавив Гильдию киноактеров, Кэгни обратился к хозяевам «Уорнер Бразерс» с требованием повысить гонорары и предоставить свободу в выборе ролей. Выступление не впечатлило боссов, угроза уйти не испугала, и тогда Кэгни действительно ушел и взялся за дело сам.

Дальнейшая его история — иллюстрация того, как невидимая рука рынка давит любой протест и затирает любой проект. А потом рука обрела видимость: будучи главой Гильдии, Кэгни пошел наперекор мафии, которая не стала долго думать и после несработавшей угрозы попросту заказала непокорного артиста. Отменить заказ удалось только благодаря личному вмешательству друга Кэгни, которого мафиози обожали.

А что же Кэгни? А Кэгни пришлось сдаться. Он вернулся к прежним хозяевам и вновь покорно взялся за огнестрельный реквизит. Что из этого вышло, читайте здесь: Судьба артиста в Америке

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