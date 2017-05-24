Москва, 24 мая, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Парадокс, но «фатимские пророчества», имеющие к России прямое отношение, гораздо лучше известны в католических странах. Событие произошло в 1917 году в Португалии, где трое пастушков стали свидетелями явления Богоматери. Что же говорилось в «трех тайнах Фатимы», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Andreas Praefcke Статуя Девы Марии Фатимской

Помимо прочего, Божья Матерь в этом явлении сказала о том, что просит просить о посвящении России своему сердцу и «о причащении ради возвращения к Первым Субботам». Если так случится, то в России настанет мир, если нет — то настанут тяжелые времена (содержание которых описано довольно подробно), однако в конце, говорит Богоматерь, «мое Пренепорочное Сердце восторжествует».

Отечественные конспирологи от религии могли бы получить богатую пищу для антисоветских измышлений, базируясь на этих словах, если бы не завершающая фраза: «Святейший Отец посвятит Россию мне, и она обратится, и некоторое мирное время будет даровано миру».

До сих пор не утихает обсуждение, о чем же шла речь, и наступило ли уже то время, о котором говорится в пророчестве, и к каким именно странам оно относится, ведь на тот самый момент в состав Российской империи входили самые разные области. Поэтому здесь, помимо религии, замешана еще и политика: как в 1917 году, так и в 1989-м не только воссоздавались традиционные государства, но и образовывались новые.

Так кто является гарантом исполнения и против чьих интересов оно может идти? Читайте здесь: Пророчества Фатимы: преобразование России принесет мир миру

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