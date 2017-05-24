Анкара, 24 мая, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Фон встречи действительно был сложным. Уверенный в своей способности наладить отношения с новой администрацией, Эрдоган получил, мягко говоря, неприятное известие за неделю до своего визита в Белый дом. Решение Вашингтона поставлять оружие курдам, действующим на территории Сирии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), крайне встревожило Турцию. Курдские Отряды народной самообороны считаются в Турции «террористическим» ответвлением запрещенной в этой стране организации Рабочей партии Курдистана. И известие о том, что «союзник по НАТО» вооружает врага, турков встревожило.

Реджеп Тайип Эрдоган

Хотя американцы и руководствуются, как они говорят, исключительно борьбой с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), турки попытались надавить на США, не добившись своего, но параллельно ухудшив отношения с Германией.

Не оправдав ожидания Эрдогана, его встреча с Трампом не стала переломным моментом. После двадцатиминутной беседы стороны выступили с заявлениями и разошлись, так и не придя к согласию. Причем разночтения наблюдаются именно по ключевым вопросам: соглашаться с поддержкой Вашингтоном курдских организаций Турция не готова. Судя по всему, расхождение Турции и США становится устойчивым, и говорить про «главного партнера в Ближневосточным регионе» уже не приходится.

Подробности читайте здесь: Турция перестала быть главным союзником США на Ближнем Востоке

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