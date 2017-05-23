Киев, 24 мая, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Продажи подержанных машин опережают продажи новых. Наиболее популярными марками среди автомобилей с пробегом стали Renault, Volkswagen и Skoda. Эти же марки лидируют и среди новых автомобилей, правда, отставая от Toyota и включая в свои ряды KIA. Что же касается «китайцев», они оценили бессмысленность борьбы в сегменте подержанных машин с европейским производителем и перешли к более высокой ценовой категории.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор авторынка Украины

Рынок подержанных авто отличается и сложившейся вокруг него индустрией с множеством вовлеченных действующих лиц. В сложной схеме действуют и украинцы-гастарбайтеры или студенты, осматривающие машины перед перекупкой; и поляки, «отвечающие» за регистрацию машин, причем здесь тоже есть свои хитрости; и водители (чаще всего белорусские), которые перегоняют машины.

Один из участников событий подробно описывает затраты на перегон подержанного авто, с указанием сумм: сколько берет польский пан за регистрацию, а сколько стоит благодарность таможеннику (кстати, в три раза больше, чем поляку).

Рост продаж показывают коммерческие автомобили, где пятерку лидеров составляют Renault, Fiat, Ford и MAN, Mercedes-Benz и ГАЗ. А вот продажи автобусов по сравнению с тем же период годовой давности упали более чем на треть, и даже по сравнению с началом текущего года. Хотя в целом этот сегмент рынка показывает значительный рост, за январь — апрель на 38% превышая показатели 2016 года.

А что же с собственным производством? Об этом читайте здесь: Давайте честно — на Украине вообще нет производства автомобилей

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